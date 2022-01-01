مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 بانفجار لغم من مخلفات الحرب فى البصرة العراقية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر أمنى عراقى، إن "خمسة مواطنين قتلوا وأصيب ستة آخرون بسبب انفجار لغم من مخلفات حربية أثناء سفر لمجموعة من المواطنين فى الصحراء بمحافظة البصرة"، لافتا إلى أن "بعض المصابين فى حالة حرجة".

وتمثل الألغام التى خلفتها حروب العراق ضمن التحديات الأمنية التى تواجهها البلاد فى ظل زيادة متصاعدة فى أعداد الضحايا.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد أعلنت فى أغسطس 2021 مقتل وإصابة 76 طفلا عراقيا بمخلفات الحروب منذ بداية العام.