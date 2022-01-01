أهم النصائح قبل تقسيط جوالات موبايلي وأحدث العروض 2022

تقسيط جوالات موبايلي، أهم النصائح قبل التقسيط يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعنا، حيث تقدم شركة موبايلي العديد من العروض الخاصة تقسيط الجوالات، ولكن يتم ذلك وفقا لبعض الشروط والضوابط، كما يوجد عدد من النصائح التي يجب معرفتها قبل طلب شراء هاتف بالتقسيط من شركة موبايلي، ونظرا لحرص موقعنا على تقديم جميع المعلومات الهامة، سوف نقدم لكم بعض النصائح التي يجب الإطلاع عليها قبل شراء هاتف بالتقسيط من أي شركة سعودية.

تقسيط جوالات موبايلي

يبحث جميع عملاء موبايلي عن أحدث إصدار من الجوالات المتاحة في السوق السعودي، ومن أهمها الآيفون والسامسونج، ويرغبون في معرفة السعر والحصول على الجوال بدون فوائد، مما يجعلهم يبحثون عن طرق تقسيط الجوالات من الجهات المعتمدة، وهذا الأمر الذي توفر شركة موبايلي، حيث توفر حوالات بالقسط بدون فوائد من خلال متجر الكتروني خاص بها.

شروط الحصول على جوال من موبايلي

شروط الحصول على جوال من موبايلي من أهم الأمور التي يبحث عنها جميع الراغبين في امتلاك هاتف ذكي مميز، وإليكم الآن أهم الشروط المعلن عنها من الشركة:

التأكد من توفير عرض التقسيط على الخط الخاص بالعميل، ويتم ذلك من خلال إرسال رقم 1222 في رسالة إلى رقم 110.

أتاحت الشركة خدمة التقسيط إلى أصحاب الباقات المفوترة (400 – 300 – 200 – 100) فقط.

يجب التأكد من تطابق شروط الاستحقاق.

الالتزام بالبطاقة على الخط مدة لا تقل عن عامين.

في حالة الرغبة في إلغاء خطة التقسيط، فإنه يجب دفع المبلغ المتبقي بالكامل.

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على هذه الخدمة من عملاء شركة موبايلي.

أن يكون الخط الخاص بالعميل مفعل.

عدم السماح بشراء جوال آخر بالتقسيط، إلا في حالة سداد قيمة الجوال الأول بالكامل.

عروض تقسيط جوالات موبايلي أحدث العروض

هناك عروض مميزة تقدمها الشركة لتقسيط جوالات من موبايلي على الايفون بسعر:

هاتف آيفون 11: 64 جيجا، بسعر 120 ريال شهرياً.

وهاتف آيفون 11 برد : 64 جيجا بسعر 175 ريال شهرياً.

هاتف ايفون XR: سعة 64 جيجا بسعر 120 شهريا.

نصائح قبل تقسيط جوالات موبايلي

نقدم إليكم الآن عدد من النصائح الهامة، والتي يبحث عنها الراغبين في الحصول على جوال بالتقسيط: