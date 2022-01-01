بإمكانكم التسجيل داخل الكلية التقنية التابعة للدمام بالمملكة، حيث أن هذه الكلية التقنية تسمح لطلابها بالدخول لكثيراً من التخصصات وبشكل عام، يتم فتح باب التسجيل حتى يتمكن الطلاب من التقديم، وتقبل الكلية بعض الطلاب الجدد ولكن القبول يعتمد على استيفاء الطلاب للشروط والمعايير والضوابط المحددة من قبل الكلية، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة التسجيل المبكر الكلية التقنية بالدمام 1443 وجميع التفاصيل اللازمة حول هذا الأمر.

التسجيل المبكر الكلية التقنية بالدمام 1443

يستطيع الطلاب أن يتقدموا للتسجيل داخل الكلية التقنية ويدرسوا جميع التخصصات التي تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم العلمية، وهذا عبر القيام باتباع بعض الخطوات، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:

تدخل لمؤسسة التدريب المهني والتقني.

تضغط فوق خانة متقدم جديد.

تعرض جميع البيانات والتي تكون عبارة عن رقم الجوال.

تؤكد رقم الجوال.

نوع الهوية.

إدخال رقم الهوية.

كتابة البريد الإلكتروني.

إدخال الرمز الخاص بالتأكيد.

تضغط بعد ذلك فوق خانة تسجيل.

تسجل الدخول للبوابة.

تختار منها التقديم للكلية التقنية.

تقرأ جميع الشروط الخاصة بالتسجيل.

تضغط على خانة التقديم بالبرنامج.

تدخل كافة البيانات المرادة بالأماكن المخصصة.

تؤكد الطلب عبر الضغط على خانة موافق.

وبتلك الخطوات تكون قد تمكنت من التسجيل للكلية التقنية التابعة للدمام.

شروط القبول للكلية التقنية

توجد بعض الشروط المحددة من قبل الكلية التقنية، والتي تلزم بالطالب حتى يتمكن من التقديم والتسجيل في الكلية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

لابد من كون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

خريج ثانوية عامة ويقبل أيضاً ثانوية تحفيظ القرآن.

لا يقبل الطالب أو المتقدم الموظف.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

عدم قبول الطالب أي برنامج آخر مستمر به بالشكل الحالي أو يكون بنفس فترة التقديم.

لا يقبل الطالب الذي تم فصله من أي برنامج التدريب السابق.

عدم كونه مستمر بأي برنامج أو قد تخرج من نفس البرنامج المقدم عليه.

رابط التسجيل للكلية التقنية بالدمام

تستطيع أن تسجل وتلتحق بالكليات التقنية ببريده الدمام عبر الموقع الإلكترونية التابعة للكلية التقنية، وبإمكانك بعدها أن تسجل بأي برنامج تريده من البرامج المتاحة والمعلن عنها من خلال الحساب الرسمي الإلكتروني التابع للكلية، وتتبع جميع التعليمات التي تخص التسجيل وتحصل على كافة الخدمات المتاحة بالموقع بمجرد التسجيل به.