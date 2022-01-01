عاجل:- القنوات الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 مجاناً على جميع الاقمار الصناعية لمتابعة مباريات كاس افريقيا

عاجل:- القنوات الناقلة لكاس الامم الافريقية 2022 مجاناً على جميع الاقمار الصناعية نستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على القنوات التي ستتولي إمكانيات عرض مباريات كاس الامم الافريقية بالمجان، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال جميع تلك القنوات الان

عاجل:- القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية 2022

يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة على مستوى كافة أنحاء القارة الافريقية وراء التعرف على اجدد ترددات القنوات التي تتولى مهام نقل بطولة كأس الامم الافريقية المقرر عقدها فى ايام قليلة من الآن فى الكاميرون ، على غرار هذا الامر نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز مجموعة من القنوات التي سيصبح بإمكانكم استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية كاسترا وهوت بيرد وهيب سات وعرب سات وغيرها من الاقمار الصناعية من أجل الاستمتاع بجميع مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية

ضبط القنوات الناقلة لكاس الامم الافريقية

اصبحت محل اهتمام عدد كبير من مشجعي المنتخب المصري او المنتخب الجزائري والتونسي وكافة المنتخبات العربية المشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية استقبال اجدد ترددات القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية التي سنبدأ الآن فى استعراضها أمام حضراتكم على النحو التالي:-

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

على ان تبدأ بطولة كأس الامم الافريقية فى اليوم التاسع من شهر يناير المقبل عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حيال مباريات تلك البطولة