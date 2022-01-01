إن السؤال عن المدة المتبقية لينتهي العام الدراسي هو سؤال متداول كثيراً ومطروح من قبل الطلاب الذين ينتظرون أن تبدأ عطلتهم الصيفية، وينتهي هذا العام الدراسي الذي كان طويلاً بالنسبة إليهم وتصعب مقارنته بالأعوام السابقة، فهم دائماً يريدون الاحتفال والحصول علي عطلة، ويستمتعوا بأجوائها، ولذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم الإجابة عن سؤال كم باقي على نهاية الدراسة 1443 بالمملكة، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

كم باقي على نهاية الدراسة 1443

إن الدراسة بالمملكة السعودية لهذا العام الدراسي 1443 ستنتهي بكافة المدارس 30 يونيو، والذي يوافق واحد من شهر ذو الحجة، أما عن المدة المتبقية حتى تأتي الإجازة 183 يوم من الآن، وبإمكان الطلاب بعدها أن يستمتعوا بإجازة طويلة تتخطى شهور حتى يعودوا بكامل طاقتهم للعام الدراسي الجديد بعد أن مر بصعوبات كثيرة، استطاعوا أن يتجاوزها لكي يستكملوا هذا العام.

العام الدراسي بالمملكة

إن العام الدراسي قد بدأ بالمملكة منذ شهر أغسطس سواء للجامعات أو حتى المدارس، وكان لجميع المدارس سواء كانت أهلية أو حتى عام حكومية، وهذا بعد أخذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تساعد في استمرار العملية التعليمية، دون حدوث أي مشكلات وغرف العزل في حالة وجود أي حالة اشتباه وقامت المدارس والجامعات بشكل جيد وغيرت المملكة بشكل العام الدراسي بما يتوافق مع رؤيتها لعام 2030.

وهذا اقتداءً بالدول المتقدمة، كما أن الوزارة أضافت أيام الإجازات للعام الدراسي بشكل أكثر من الأعوام السابقة، وهو أمر يحسن من نفسيتك الطلاب ويساعدهم في أن يتقدموا وأداء أفضل، ولذلك فإن هذا العام بعد تجربة قوية يؤخذ بها في معرفة مدى تقبل الطلاب لهذا التغيير.

موعد انتهاء الترم التاني

يتساءل الطلاب عن ميعاد انتهاء الترم الثاني والذي قد بدأ منذ يوم 5 ديسمبر، والترم الثاني سيكون انتهائه 20 مارس بعد تأدية اختبارات هذا الفصل الدراسي، وأما على الوقت المتبقي له حوالي 66 يوم بشكل تقريبي.

ميعاد بدء الترم الثالث

إن الترم الثالث بالمملكة 20 مارس بعد أن يكون الطلاب قد حصلوا على إجازة قدرها 10 أيام بعد انتهاء الترم الثاني، وأما عن شهر رمضان الذي سيأتي في منتصف الترم الثالث من العام الدراسي لن يلغى ولم يصدر أي قرار بشأن ذلك، وستستمر الدراسة من الممكن تغير المواعيد فقط خلال شهر رمضان، ويحصلوا على إجازة عيد الفطر ثم يعودوا للدراسة مرة أخرى حتى ينتهي الترم 30 يونيو.