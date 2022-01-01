هناك الكثير من مقيمي المملكة السعودية يريدوا أن يستقبلوا عائلاتهم بالدرجة الأولى حتى يأتوا للمملكة السعودية، وذلك لأن وزارة الخارجية قد قامت بالسماح لهم الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية إلكترونياً حتى يوفروا الوقت المبذول والجهد الذي تحتاج إليه في الذهاب للمكان المتخصص والتعرض للزحام، وكان هذا الأمر لمصلحة الجميع وتخفيفاً من التزاحم الحادث بمثل هذه الأماكن الهامة، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تخص هذا الاستفسار عن التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية

إن الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية هو أمر أصبح سهل للغاية لا يأخذ أي مجهود أو طاقة في معرفته، فهذه من ضمن الخدمات الإلكترونية الموفرة من قبل حكومة المملكة، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

عليك أن تدخل للموقع الإلكتروني التابع لخدمات التأشيرات الإلكترونية.

تضغط فوق الرابط حتى تنتقل للموقع التابع لمنصة إنجاز.

تنتقل بعد ذلك على الصفحة التالية.

تكتب رقم الجواز التابع لك بالمكان المخصص له.

تحدد الجنسية.

عليك أيضاً تحديد نوع التأشيرة الراغب بالاستفسار عنها.

ثم تحدد جهة القدوم.

تكتب الرمز المرئي.

تنقر فوق كلمة بحث.

وسترى أمامك كافة البيانات الموضحة والتي تخص حالة التأشيرة المراد الاستعلام عنها.

إن وزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية قد وضعت بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يستطيع الشخص التقدم لطلب الزيارة العائلية، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

تقوم بتعبئة النموذج إلكترونياً عبر الموقع الخاص بخدمات التأشيرات.

تختم وتصدق النموذج إلكترونياً بعد تعبئته من الجهة المعنية، وهي الغرفة التجارية أو حتى جهات العمل.

تكتب جميع البيانات باستخدام اللغة العربية باستثناء الأسماء إن كان الشخص الطالب للزيارة ليس عربي.

ضرورة امتلاك المقيم إقامة لا تزال سارية.

تواجد الشخص المطلوب للزيارة بالدرجة الأولى وهم الأبناء الوالدين الأخوات والزوجة.

حمل المقيم لطلب تأشيرة بإقامة عمل وليس مرافق.

موافقة المحجر الصحي ويستثنى من ذلك الفئات التي تم إعفائها والذين هم

حاملي التأشيرات الدبلوماسية والعائلية الذين يقيموا معهم.

الطاقم الخاص بالسفن البحرية.

المواطنين وأزواجهم.

العمالة المنزلية التابعة لأي فئة سابقة من المذكورين.

الأشخاص المحصنين ومعهم الوفود الرسمية.

الطاقم التابع للملاحة الجوية وسائقي الشاحنات ومن يساعدهم.

الأفراد الذين تنتمي للإمدادات الصحية وفقاً لرؤية وزارة الصحة التابعة للمملكة السعودية.

الأشخاص الذين تكون حالتهم الصحية ظاهرة بالتحصين على توكلنا، والمرافقين الذين أعمارهم لا تزيد عن 18 عام.

الشروط اللازمة لطلب الزيارة العائلية