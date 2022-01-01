إن البرنامج التأهيلي الخاص بالكوادر المحاجر ومعها الكسارات هي أحد المبادرات الخاصة بحكومة المملكة، والتي أطلقها تحت إشراف وزارة الصناعة تعاوناً مع صندوق التنمية، حتى يتم تدريب مواطني المملكة وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لأن السعودية دولة هامة لديها الكثير من الثروات المعدنية التي جعلتها دولة مميزة من بين جميع الدول، ولذا فإننا سنقدم لكم طريقة التسجيل في البرنامج التأهيلي لكوادر المحاجر وجميع المعلومات اللازمة حول هذا الأمر.

طريقة التسجيل في البرنامج التأهيلي لكوادر المحاجر

تستطيع أن تسجل في البرنامج الخاص بكوادر المحاجر والمقدم من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهة الخاصة بمجال التعدين، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع للمبادرة والمطلق من قبل الوزارة لتوظيف 1400 فرد من مواطني المملكة، بجميع المناطق والأرجاء المختلفة بالسعودية، وإليكم خطوات التسجيل وهي كالآتي:

تتوجه مباشرة للمنصة التابعة لكوادرالمحاجر.

تحدد طالب العمل.

تضغط فوق كلمة سجل الآن.

تكتب الاسم بشكل كامل.

تضيف البريد الإلكتروني.

تؤكد البريد الالكتروني.

تكتب رقم الهوية ويمكن استخدام رقم الإقامة.

تضيف رقم الهاتف.

كتابة كلمة السر.

تؤكد كلمة السر.

تضغط فوق تحقق.

انقر على كلمة إنشاء حساب.

تسجل الدخول بعد ذلك للحساب.

تحدد البرنامج التدريبي.

تقدم للبرنامج التدريبي.

تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة.

وأخيراً تقدم الطلب.

كوادر المحاجر

إن وزارة الصناعة ومعها صندوق الموارد عملت على المشاركة بمجموعة برامج متعددة مع المؤسسات التابعة للقطاع الخاص داخل المملكة، حتى يشتركوا ببرنامج تأهيلي لكي يوظفوا كوادر مشرفة ومسؤولة عن المحاجر بالسعودية، فالبرنامج يوفر وظائف لمواطني السعودية بمجال التعدين في جميع أنحاء المملكة، والمبادرة هي من الجهود المبذولة تحقيقاً لرؤية المملكة لعام 2030، لكي يتم تأهيل كوادر وطنية وتوفير فرص عمل لمواطني السعودي، حيث أن هذا البرنامج يتم الاستفادة منه بتشغيل أكبر كم من الأيدي العاملة بالسعودية، والذين تتوفر لديهم مهارات وخبرات.

الشروط اللازمة للقبول بكوادر المحاجر

توجد بعض الشروط الموضوعة من قبل وزارة الصناعة لكي يتم توظيف المتدربين، وهذه الشروط جاءت كالآتي: