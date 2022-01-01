إن الاستعلام عن التجديد لرخصة العمل هو أمر هام للغاية بالنسبة لمقيمي المملكة، ويتم إلكترونياً من خلال وزارة الموارد، حيث أنها فعلت الكثير من الخدمات للعملاء وأنشأت لهم مواقع إلكترونية يستطيعوا أن يستفيدوا من خدماتها دون إهدار الوقت والجهد وصرف المال والتعرض للتزاحم، والوزارة أيضاً تسعى لتطوير الخدمات وفقاً لرؤية المملكة 2030، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن تجديد رخصة العمل برقم الإقامة والمعلومات اللازمة حول هذا الأمر.

الاستعلام عن تجديد رخصة العمل برقم الإقامة

بإمكانك أن تستعلم عن تاريخ التجديد لرخصة العمل متى تنتهي، فهي خدمة متوفرة من قبل وزارة الموارد لجميع الأشخاص الوافدين المقيمين داخل المملكة، حتى يعرفوا الصلاحية والميعاد الصحيح للتجديد، وهذا لكي لا يتعرضوا لأي عقوبة، وإليكم طريقة الاستعلام عن التجديد وهي كالآتي:

تدخل لموقع وزارة الموارد.

تختار خدمات الوزارة.

تضغط على كلمة دليل الخدمات.

تختار تجديد رخصة العمل.

تضغط على كلمة بدء الخدمة.

تدخل البيانات التي تخص العامل من

رقم السداد رقم الإقامة أو الجواز.

إدخال الرمز المرئي.

تنقر بعد ذلك على خانة البحث.

رخصة العمل

إن رخصة العمل للأشخاص الوافدين بالمملكة سواء الذين يعملوا بالقطاع العام أو حتى الخاص ويعد وثيقة قانونية يتم السماح من خلالها للشخص أن يمارس عمله بمنتهى الحرية، وأما عن الصلاحية لرخصة العمل بشكل ثانوي بالميعاد المحدد من الوزارة، كما أن الوزارة توقع العقوبات المالية للأشخاص الذين لم يسددوا رخصة العمل الخاصة بهم، وأيضاً تفرض عقوبات على أصحاب العمل إن كان لديهم عمال لم يجددوا هذه الرخصة.

عند وصول الوفد للمملكة يستخرج هذه الرخصة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وحسب النظام فإن الشخص الذي يتكفل به من المصاريف الخاصة بالرخصة يكون صاحب العمل ورسوم الاستخدام أيضاً تكون عليه، وعند قيام العامل بالتجديد عليه أن يرجع لصاحب العمل حتى يوافق له على التجديد، وإن لم يوافق فبإمكان العامل أن يقدم شكوى بصاحب العمل في مكتب العمل.

رسوم التجديد لرخصة العمل

إن رسوم التجديد محددة من قبل مكتب العمل بالمملكة السعودية، وإليكم الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة العمل وهي كالآتي: