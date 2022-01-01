إن معرفة هذا العنوان خدمة إلكترونية هامة متاحة داخل المملكة السعودية، يستطيع عبرها الأفراد من مواطني المملكة أن يتعرفوا على أماكن التواجد في الخريطة الرقمية، وكان هذا لتعزيز الخدمات الرقمية التي تسعى المملكة بنشرها واستخدامها لنهضة المجتمع السعودي، وتعزيزاً لرؤية المملكة لعام 2030، عبر مقالنا هذا نقدم لكم جميع المعلومات التي تساعدكم في معرفة العنوان الوطني برقم الهوية.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

إن البحث لمعرفة العنوان الوطني باستخدام رقم الهوية أمر هام من الخدمات الإلكترونية المتاحة بالمملكة السعودية، والتي يمكنك أن تستخدمها بإدخال رقم الهوية الخاص بك في الرابط الإلكتروني، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً عليك الدخول للموقع الإلكتروني للعنوان الوطني بشكل مباشر.

تنتقل للتبويب الخاص بإدارة العنوان الذي سبق تسجيله.

تذهب للصفحة الخاصة بإدخال رقم الهوية لمعرفة العنوان والتفاصيل الخاصة به وجميع البيانات.

تقوم بإدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.

تدخل رقم الهاتف الذي سبق تسجيله بالعنوان الوطني في الخانة المخصصة له.

تضغط بعد ذلك فوق خانة التحقق من الهوية.

ستصل إليك رسالة بعد ذلك على الهاتف بها رمز التأكيد.

تقوم بإدخال الرمز داخل المكان الصحيح له.

تضغط فوق خانة استعلم.

سترى بعد ذلك جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعنوان الوطني وتتعرف على جميع التفاصيل المرادة.

العنوان الوطني

إن العنوان الوطني يعد عنواناً معيارياً قامت بتطويره مؤسسة البريد التابعة للمملكة السعودية، أما عن سبب إطلاقه فهو مواكبة التحول الرقمي بالمملكة، وهذا الرقم يكون خاص بكل منطقة ويحتوي الرقم على أجزاء رئيسية تقدر بحوالي 6 أجزاء، وهي الرقم الإضافي، اسم الحي، رقم المبنى، الرمز البريدي، اسم الشارع، المدينة.

طريقة تعديل العنوان الوطني

إن حدث أي تغيير للعنوان الوطني الذي سبق تسجيله ففي هذه الحالة تكون مضطر للتعديل وضبط البيانات، وإليكم طريقة التعديل العنوان الوطني وضبطه وهي كالآتي:

عليك أن تدخل للموقع الرسمي الإلكتروني التابع للعنوان الوطني.

تسجل الدخول من خلال البيانات الخاصة بنفاذ الوطني.

تختار تعديل العنوان.

تدخل جميع البيانات التي تريد أن تعدلها في الأماكن المخصصة لها.

تضغط فوق خانة تقديم.

الرابط الخاص بمعرفه العنوان الوطني باستخدام رقم الهوية

تستطيع أن تعرف العنوان الوطني الذي يخصك عبر كتابة البيانات المتواجدة بالهوية بالرابط الإلكتروني الرسمي التابع للعنوان الوطني، والذي سيأخذكم للصفحة المعدة التي تدير العنوان، وتسجل الدخول بعدها، وتكتب جميع البيانات المرادة حتى تجد كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان الوطني.