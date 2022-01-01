بوتين يعفى مساعد أمين مجلس الأمن الروسى من منصبه

جدة - نرمين السيد - وجاء فى المرسوم الرئاسى: "إعفاء أبيلين بافلوفيتش من منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسى". وعين بوتين فى وقت سابق نائب وزير الداخلية أركادى غوستيف مديرا لمصلحة السجون الفيدرالية.

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