مكتب رئيس الوزراء السودانى ينفى وضعه تحت الإقامة الجبرية

جدة - نرمين السيد - نفى مكتب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك خبرا متداولا على منصات التواصل الاجتماعى وبعض المحطات الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





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