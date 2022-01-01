التسجيل في منصة خبرة بوزارة العدل السعودية khebraonline

التسجيل في منصة خبرة، حيث تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الخاصة للمواطنين السعوديين وكذلك للمقيمين على الأراضي السعودية بشكل إلكتروني سريع، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي قد أعلنت عنها وزارة العدل السعودية، هو تدشين منصة إلكترونية جديدة تسمي بمنصة “خبرة” والتي من خلالها يتم تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالمعاملات والأوراق العدلية، بالإضافة الي المنصة تقديم خدمات متعددة تخص القضايا بالمحاكم السعودية، وتعمل هذه الخدمات علي توفير الوقت والجهد للعديد من المستفيدين من خدمات وزارة العدل بالمملكة، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة خبرة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

خدمات منصة خبرة بوزارة العدل

تقدم منصة خبرة الكثير من الخدمات العدلية الهامة للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي تتم جميعها من خلال التعامل الإلكتروني فقط، ومن بين خدمات المنصة ما يلي:

توفير دورات تدريبية من خلال الحضور أو عن بُعد.

يتم تقديم عدد كبير من الاستشارات القضائية والخبرات العلمية الهامة والمعتمدة بشكل مباشر طبقاً للمعايير المهنية العالمية.

يتم توفير فعاليات هامة تخص الخدمات العدلية والتي تتم تحت إشراف وزارة العدل.

تعمل المنصة علي تقديم تدريب مميز للأفراد من خلال خبرات تجميع بين كل من الجانب النظري مدمجاً بالجانب التطبيقي أو العملي.

تعمل منصة خبرة علي توفير دعم مميز لعدد من الفئات سواء كان ذلك للأفراد أو المؤسسات أو الشركات من أجل الوصول الي نماذج مدرّبة لديها القدرة الكاملة علي العمل بكفاءة وتميز.

رابط التسجيل في منصة خبرة

يستطيع جميع المستفيدين الجدد الذين يرغبون بالتسجيل في منصة خبرة أن يقوموا بتسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد من خلال الخطوات الإلكترونية التالية: