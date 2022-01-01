معرفة نتائج القبول الموازي 2022 برقم الامتحاني من خلال موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf حيث شهدت مؤشرات البحث على جوجل بحثاً مكثفاً من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور لاجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي انتهي فيها عمليات الرصد وجردها امام جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

معرفة نتائج القبول الموازي 2022

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022 يتزايد حوله الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالتخصص الهندسي و الطبي أو غيرها من التخصصات التعليمية على شكل ملفات pdf جاءت مفعلة بشكل خاص امام طلاب وطالبات جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري الشهر ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم الحصول عليها بمنتهى السهولة الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام على أن تكون النتائج معلنة أمام حضراتكم على الفور على شكل ملفات pdf

هذا وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج التعليم الموازي ستكون موجودة كذلك عبر موقع نتائجنا وموقع ناجح وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت مفعلة بشكل خاص لمساعدة جميع الطلاب فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً حتى تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات رفع نتائج جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية