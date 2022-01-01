إنها من الموضوعات الهامة التي دائماً ما يريد الطلاب معرفتها، وذلك لأن الاختبارات تكون مفتاح العبور للطلاب لينتقلوا ويتدرجوا للمراحل الدراسية، وهي تسمح لهم أيضاً الوصول للتخرج، كما أنها تعد من الوسائل المستخدمة من قبل المعلمين لتقييم الطلاب، وساعدتهم على متابعة الدروس اليومية وتذكرها، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

إن المواعيد الخاصة بإجراء الاختبارات التي تخص انتهاء الفصل الدراسي الثاني تكون الأربعاء 2 مارس والذي يوافق 29 رجب 1443، تبدأ الاختبارات بتأدية الاختبارات الشفهية التي تخص الطلاب المتوسط والثانوي، ثم بعد ذلك يتم عقد الاختبارات التحريرية.

شكل الاختبارات بالترم الثاني حضوري أم عن بعد

مع اقتراب الاختبارات الخاصة بكل فصل وتطورات الفيروس يبدأ الطلاب بالتساؤل عن شكل الاختبارات، وكيف سيتم تأدية الاختبارات هل ستكون عن بعد أم بالمدرسة بالشكل الحضوري، حيث أن الوزارة لم تكن لتحديد شكل الاختبارات إلى الآن ولم تعطي أي قرار نهائي في هذا الموضوع.

ولكنه من الممكن أن تكون مثل الترم الأول للطلاب بكلا المرحلتين الثانوية والمتوسطة، فقاموا بتأدية الاختبارات وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث أنه تم تقسيم الطلاب لمجموعات، ومن الممكن أن يعقد اختبارين لمادتين في نفس اليوم، أما عن الطلاب الذين سنهم يقل عن 12 عام والذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح يؤدوا الاختبارات من خلال المنصات التعليمية عن بعد.

ميعاد بدء الترم الثالث

إن الترم الثالث بالمملكة السعودية هو شيء أضيف للعام الدراسي الحالي بعد أن كان ترمين، وكان هناك بعض الشائعات التي تخص إلغاء هذا الترم الثالث، ولكن الوزارة قد نفت هذا الخبر وقالت بأنه غير دقيق ولم يصدر أي قرار إلى الآن بإلغاء الترم، وإن صدر مثل هذه القرارات سيكون الأمر تعاوناً مع وزارة الصحة، أي أن هذا الكلام غير صحيح.

ويبدأ الترم الثالث بالمملكة السعودية 20 مارس والذي يوافق 17 شعبان، ويظل الترم الثالث مستمر إلى بدء إجازة انتهاء العام 30 يونيو، والفصل الثالث له ثلاث إجازات منها المطولة ومنها الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك التي تتكون من حوالي 13 يوم بعد ذلك يعود الطلاب لدراستهم مرة أخرى، إلى أن تأتي اختبارات الترم الثالث، ومن بعدها يحصل الطلاب على إجازة طويلة حتى يتمكنوا من الترفيه والاستمتاع بالإجازة والاستعداد بكامل قوتهم للعودة للدراسة مرة أخرى بالعام الدراسي الجديد، بعد عام كان صعباً عليهم في البداية إلى أن استطاعوا تجاوز هذه الصعوبة.