أخبار اليمن : 136 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

136 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 136 لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية و5 غارت وتحليق 3 طائرات حربية و24 طائرة تجسسية في اجواء الجراحي والفازة وحيس والجبلية.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 25 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 67 قذيفة و75 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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