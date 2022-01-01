أخبار اليمن : 8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه بصعدة

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8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه بصعدة

استشهد وأصيب 8 مدنيين، اليوم، جراء قصف جيش العدو السعودي مديرية منبه بمحافظة صعدة. 8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه بصعدةاستشهد وأصيب 8 مدنيين، اليوم، جراء قصف جيش العدو السعودي مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بقذائف صاروخية ومدفعية، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح 4 آخرين. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 7 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و4 غارات على منطقة المدافن بمديرية الظاهر.

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