جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان وزارة الصحة الكويتية بأنه لم يتم تسجيل أى حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة بسبب الفيروس التاجى حتى الآن 2466 حالة. وكانت الصحة الكويتية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، شفاء 108 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 411 ألفا و788 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.