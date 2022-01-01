تونس: إطلاق منصة إلكترونية لاقتراحات المواطنين السياسية

جدة - نرمين السيد - أطلقت رسمياً السبت المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التى عرضها الرئيس قيس سعيد الذى يتولى السلطة بالكامل منذ نهاية يوليو، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" فى 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 20 مارس".

وأوضح الوزير نزار بن ناجى أن "الاستشارة الوطنية تنطلق السبت فى فترة تجريبية تمتد على أسبوعين فى مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فى ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للجمهور بداية من 15 يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكترونى.

ويذكر أن 45 فى المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn نُشر النص التالى: "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات فى الداخل والخارج من إبداء آرائهم فى أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسى والانتخابى والشأن الاقتصادى والمالى والشأن الاجتماعى والتنمية والانتقال الرقمى والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمى والثقافى".

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمى الإنترنت التسجيل فى الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سرى يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.