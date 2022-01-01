“NOW” نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا PDF برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع المحافظات العراقية نستعرضها بعدما زادت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب ومئات الآلاف من السادة اولياء الامور، على أن تأكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان نتائج التعليم الموازي ستبدأ أعمال رفعها على شكل وصورة الكترونياً بصورة وبشكل الكتروني عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2022

كشفت وزارة التعليم العالي على اعلان نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية على أن تأكد وزارة التعليم والبحث العلمي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3454 من الطلاب العام الماضي، عليه اكدت وزارة التعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيبدأ أعمال إعلانها بمنتهي السهولة اون لاين عبر موقع الوزارة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، عليه مؤشرات البحث على جوجل لتتزايد على رأس ومدارس الساعة إلى حد كبير وراء الحصول على رابط موقع وزارة التعليم العراقي من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج الطلاب بعد ان اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي على أن بداية العام الدراسي سيكون فى اليوم 27 من يناير المقبل، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

الخطوة الاولي:- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع بوابة نتائجنا أو موقع وزارة التعليم والبحث العلمي

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021

الخطوة الثالثة:- البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة:- تحديد رقم الامتحاني الخاص بك داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الخامسة:- تحديد المحافظة التابعة لكم

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة عرض الدرجات، على أن تكون النتائج معلنة بالحال

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

لازالنا نتابع مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التحديثات المتعلقة حول نتائج القبول الموازي ، حيث ذادت بشكل مؤخر مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على ضوابط وشروط القبول الموازي التي جاءت امام جميع الطلاب كافة المدن والمحافظات العراقية على النحو تم الاعلان عنه من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي على النحو التالي:-