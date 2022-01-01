اعفاء بنك التسليف والادخار لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية

تقديم طلب إعفاء قروض بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات والمساعدات لعملائه ومن أفضل وأهم ما يقدمه البنك من خدمات تفيد عملائه ، خدمة إعفاء قروض بنك التسليف من سداد المديونية، ولكن البنك حدد شروط وقوانين ويجب توافرها حتي يحصل المقترض علي طلب الإعفاء، ونظراً لكثرة البحث عبر الإنترنت عن كيفية إسقاط المديونية فسوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بطلب إعفاء قروض بنك التسليف والادخار.

إحضار كارت العائلة.

رقم الهاتف الخاص بالمقترض.

تقديم نموزج طلب الإعفاء من بنك التسليف وتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

تقديم خطاب تفصيلي يوضح الحالة الاجتماعية والمالية والحالة الصحية للمتقدم بطلب إعفاء قروض بنك التنمية الاجتماعية.

أولا الدخول علي الرابط الرسمي الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط علي الحساب الشخصي الخاص بك.

الضغط علي خدمة طلب الإعفاء، ثم تعبئة النموذج الذي أمامك وتتبع الخطوات المطلوبة واستكمال كافة البيانات.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

تسجيل اسم المقترض والرقم السري، الرمز السري، البريد الإلكتروني.

وفي الأخر تقديم طلب إعفاء قروض بنك التسليف والادخار السعودي.

شروط الحصول علي خدمة إعفاء قروض بنك التنمية الاجتماعية

المستندات المطلوبة لطلب إسقاط قروض بنك التسليفالرابط الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية العديد من المساعدات والخدمات لجميع عملائه من الموطنين السعوديين، ومن أهم خدمات بنك التسليف خدمة إعفاء بعض عملائه من سداد باقي الأقساط ولكن لا بد من توافر بعض الشروط حتي يوافق البنك علي الإعفاء، فيجب علي المقترض معرفة الشروط والأحكام المطلوبة قبل التقديم علي الإعفاء، ومن خلال مقالنا سنتعرف علي الشروط المهمة للحصول علي إعفاء قروض بنك التسليف والادخار.