أحدث أكواد لعبة فري فاير Free Fire الجديدة مجانية تحديث شهر يناير 2022

خلال هذا الوقت ، يبحث العديد من الأشخاص عن أحدث أكواد شحن الأحجار الكريمة Free Fire 2021 من أجل الحصول على جواهر مجانية، حيث تسمح هذه الرموز بمجموعة متنوعة من الميزات التي تساعد اللاعبين على التغلب على خصومهم في اللعبة، مثل الحصول على ملابس وأسلحة مجانية وجواهر فري فاير التي سنكشفها في حضورك. في هذا المنشور، سنتطرق إلى بعض الرموز والأكواد الأساسية التي أتاحتها الشركة لجميع اللاعبين خلال الفترة الحالية، والتي يمكن استخدامها في اللعبة للفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز والهدايا المجانية.

أحدث أكواد التبادل الخاصة بـ Free Fire

سوف تساعد أكواد تبادل Garena Free Fire والتي صدرت اليوم في 1 يناير 2022 جميع المستخدمين في فك تشفير اختراق الماس والجوائز الملكية والمكافآت الأخرى، ستكون الرموز صالحة حتى 1 يناير 2022. ومع ذلك، إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التبادلات، فقد يتوقف الرمز عن العمل، استخدم كود التبادل الآن لإلغاء تأمين الموارد التي كان من الصعب جدًا الحصول عليها في اللعبة.، يمكن لأي مستخدم نسخ أي كود تبادل Free Fire وحفظه من موقع التبادل الرسمي لـ Free Fire. يجب أن يكون اللاعب متصلاً باستخدام الحساب الذي تم استخدامه للتسجيل في لعبة Free Fire.

أحدث أكواد لعبة فري فاير Free Fire

ننشر لكل المستخدمين احدث الأكواد المستخدمة في لعبة فري فاير Free Fire والتي صدرت اليوم السبت الاول من شهر يناير والتي يستطيع جميع من يقوم بلعب فري فاير استخدامها والاستفادة من الهداية المجانية.

FNJI-87YU-HGFD> احصل على حقيبة ظهر مستر شارك ، كيلي بوبلهيد ، سبايكي سبين

FVGB-HJU8-76T5> EGG Hunter Loot Box

FBNJ-U76T-5RDC> مظلة صيد للرأس

FSW3-456Y-HJNB> حزمة 299 Diamonds المجانية

FVBH-U76T-RDEC> الحزم المميزة

FSW2-345T-6YHN> شخصية Shirou Free Fire

FGH6-5R4E-SAQE> احصل على صندوق نهب سلاح تمرد مقاتل العدالة والمخربين

FHJK-I987-Y6TF> كود Dreki Pet Free Fire

FBNJ-KI87-65TR> صندوق نهب سلاح الحيوان

FJI7-6TRD-ERFG> احصل على صندوق نهب سلاح الثورة المخرب

FVBH-Y65R-FCDS> صندوق نهب سلاح أكاديمية المتمردين 1x

FGHJ-KI87-6TFV> صندوق نهب سلاح المهرج المتستر

FNMJ-KI87-YGTF> قسيمة الماس المجانية

FBNJ-I876-YTRF> حزمة الدب الفانتوم

أحدث رموز الاسترداد Garena Free Fire الإضافية

FGT6 SUVY BVG8

FF76 5YDE RT6C

F7VD BUG6 74VG

فيوج 53DR WTEF

انتقل إلى صفحة الويب الرسمية لاستخدام كود تبادل فري فاير.

قم بالاتصال باستخدام بيانات اعتماد Facebook أو Google أو Twitter أو Apple.

انسخ والصق أحد رموز الصرف المذكورة أعلاه في مربع النص ، ثم انقر فوق زر التأكيد للمتابعة.

تحقق من صحة الحالة التي يبدو أنها لاستعادة الطلب بالنقر فوق “موافق”.

بعد استخدام الرموز بنجاح ، تحقق من قسم المراسلة المدمج باللعبة للحصول على مكافآت.

بمجرد اكتمال التبادل ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى تظهر المكافآت في بريد لعبة اللاعب.

كيف أستخدم أكواد فري فاير للتبادل