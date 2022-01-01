ما هو رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور فى السعودية 1443 برقم الهوية منصة الدعم sbis hrsd

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الفترة الماضية استقبال طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 1443، وذلك من خلال الموقع الرسمي المفعل من جانب الوزارة ليتم من خلاله قبول الطلبات بناء على الضوابط والشروط التي تنطبق على مستحقي الضمان الاجتماعي، وفي هذا الاطار تزداد عمليات البحث من جانب الكثير من المواطنين للتعرف على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للتعرف على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 المطروح من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وإليكم الآن كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي 1443 بعدما تم تفعيل الرابط من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

ويتسأل الكثير عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الأهلية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، وهو أكدته وزارة الموارد البشرية انه يتم صدور نتائج الاهلية بعد فحص الطلب خلال 15 يوم ويتم الرد سواء بقبول او الرفض وذلك من خلال رسائل نصية على الهاتف النقال وهو المسجل في البيات الخاصة بالعميل اثناء عملية التسجيل واستعلام نتائج الاهلية من خلال رابط التسجيل برقم الطلب.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أعلنت عن تفعيل الرابط الالكتروني الجديد الخاص بالتقديم الى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور بعدما تم الغاء التسجيل من خلال الرابط السابق الخاص بالنظام السابق، على ان يتم نقل المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة بعدما يتم استيفاء كافة الشروط والضوابط اللازمة، ومن المقرر ان يتم طرح النتائج الخاصة بأهلية الضمان الاجتماعي المطور، فقد اكدت على ضرورة متابعة الطلب الخاص بالمتقدمين للحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور من خلال بوابة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد تم حسم النتائج الخاصة بالقبول ومن المقرر ان يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة.

طريقة التقديم على الضمان الجديد واخطاء التقديم ( وموانع الاستفادة من الضمان الاجتماعي ) 1443

موعد صرف راتب الضمان المطور

سيكون صدور نتائج الأهلية لنظام الضمان المطور ستكون خلال شهر ديسمبر 2021، تبعاً لما أكدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اما عن موعد صرف أول راتب في نطام الضمان الجديد فهو بدياه من شهر ينأني 2022.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن الاستعلام عن نتائج أهلية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية 1443 بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي المفعل من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، من خلال اتباع الرابط التالي.

يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال https://sbis.hrsd.gov.sa./ مباشرة.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الاهلية للضمان الاجتماعي المطور.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم ومن ثم اختيار الاستعلام عن النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة على الفور.

كما يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الطلب والرقم المدني

هذه الحالات سيتم استبعادها من الضمان الاجتماعي المطور بعد 6 أشهر

موعد صدور نتائج اهليه الضمان

سوف يتم صرف اول راتب للضمان الاجتماعي المطور الجديد مع بدياه العام الجديد 2022 وهذا ما أكدته زارة الموارد البشرية السعودية، وقد حددت الوزارة انه يستمر التسجيل فى الضمان الاجتماعي حتى شهر مايو 2022 أي بعد شهر رمضان 1443.