عروض بنده بمناسبة نهاية العام تخفيضات حتى 50% مستمرة حتى 4 يناير

عروض هايبر بنده للعام الجديد، هايبر بنده من أكبر أسواق البيع بالتجزئة في المملكة، وتحرص إدارة هايبر بنده على تقديم أفضل العروض عملائها بالمملكة، وبمناسبة العام الجديد يقدم هايبر بنده تخفيضات على كافة المنتجات مع خصومات كبرى تصل إلى 50%، وتستمر العروض حتى يوم 4 يناير.

عروض هايبر بنده للعام الجديد

مهما كان ما تحتاجه فسوف تجده داخل هايبر بنده بأقل سعر، حيث تصل الخصومات على بعض المنتجات إلى 50%، وتشمل العروض المتاحة داخل هايبر بنده بمناسبة العام الجديد:

عروض بنده على الهواتف المحمولة

هاتف سامسونج a12 بشريحة مزدوجة ، ويتوافر داخل العرض بتخفيض قيمته 50 ريال حيث يبلغ سعره 549 ريال.

هاتف سامسونج s52 الجيل الخامس بتخفيض تبلغ قيمته 100 ريال حيث يبلغ سعره داخل العرض 1559 ريال.

ومفاجأة بنده تخفيضات كبرى لا تفوت على سماعات بلوتوث حيث تتوافر داخل العرض سماعة بلوتوث ماك بسعر 10 ريال فقط بدلًا من 39 ريال.

كما تتوافر سماعة بلوتوثلاسلكية أوكي بسعر 99 ريال فقط بدلًا من 199 ريال.

عروض بنده على منتجات العناية الشخصية

تشمل عروض نهاية العام من بنده تخفيضات كبرى على كافة منتجات العناية الشخصية، وتشمل العروض:

عروض على جميع منتجات نونو للعناية بالأطفال حيث يمكنك شراء حبة والحصول على حبة أخرى مجانًا من أي منتج.

أيضًا ستجد عرض كبير على حفاظات الأطفال بامبرز حيث تتوافر بسعر 84.95 ريال بدلًا من 114.95 ريال.

عروض المخبوزات من بنده

تقدم أسواق بنده مخبوزات طازجة يتم إنتاجها يومًا بيوم داخل الأسواق، وتشمل العروض كعك أبيض بسعر 44.95 ريال للحبة.

بسكويت مصري بسعر 18.95 ريال .

ميني كرواسون بالجبنة أو الزعتر بسعر 11.95 ريال.

ميني كرواسون سادة بسعر 7.95 ريال.

ميني كرواسون شيكولاته بسعر 14.95 ريال.

دونتس ميني بسعر 3.95 ريال.

كعك إنجليزي بسعر 5.95 ريال للعلبة 250 جرام.

وصفات بنده

بمناسبة عروض نهاية العام من بنده تقدم أسواق بنده تخفيض على منتجات اللحوم، ويمكنك الاستفادة من العرض وإعداد وصفة أوصال اللحم المشوي اللذيذة، والتي تشمل مكوناتها:

1 كيلو لحم ستيك بقري .

1/2 كوب خل.

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة فلفل أسود.

6 فصوص ثوم مطحونة.

1 ملعقة كبيرة كمون

1/4 كوب بيبر صوص.

1 ملعقة ملح أو حسب الرغبة.

الطريقة

نقطع اللحم لمكعبات.

نخلط جميع البهارات معًا، ثم نتبل بها اللحم ونتركها بالثلاجة لمدة 12 ساعة أو طوال الليل.

نسخن الشواية سواء الفحم أو الكهربائية.

نضع قطع اللحم حتى تأخذ لون على كل جانب، ثم تقدم مع الأرز الأبيض.

وصفة الدجاج المشوي في الأسياخ

المكونات

1 كيلو من صدور الدجاج.

ثلاثة فصوص ثوم.

1 ملعقة كبيرة من الكمون.

1 ملعقة بهار حار.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل المجفف.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة صوص صويا.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

الطريقة

قم بتقطيع الدجاج لمكعبات متوسطة إلى كبيرة.

اخلط جميع المكونات معًا، وضع نصفها في وعاء مناسب.

ضع الدجاج في الوعاء وقلبه جيدًا حتى تشرب التتبيلة.

نضع الدجاج في الثلاجة ساعتين.

نضع الدجاج في أسياخ، ونسخن الشواية، ثم ندهن سطحها بالزيت ونضع الدجاج.

ونقلب الأسياخ ثمندهنها بباقي التتبيلة، ونقلبها مرة أخرى.

عند السواء نرفعها من النار ونتركها 5 دقائق حتى تتبرد قبل تناولها.

بروشور عروض بنده

يمكن الاطلاع على عروض نهاية العام من بنده من البروشور التالي:

"رسائل تهنئة 2022" رسائل تهنئة رأس السنة 2022 للأهل والأصدقاء مكتوبة