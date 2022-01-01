خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي، الذي يعد من أهم الأساسيات التي يجب أن يعرفها الأشخاص الراغبين في الإستفادة من خدمات الديوان الملكي السعودي للمساعدات، حيث يشتهر الديوان الملكي بتقديم منح الأراضي للمواطنين ضمن برامجه الإجتماعية في توفير السكن الملائم للمواطنين السعوديين، وخصص الديوان الملكي هذه الخدمات للمواطنين السعوديين فقط وتم استثناء بعض الحالات الحرجة مثل المطلقات والأرامل الذين كانوا متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية السعودية.

يتقدم المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط بإرسال خطابة إلي الديوان الملكي يطلبون فيه منحة قطعة أرض بهدف إنشاء مسكن، وتأتي هذه الأراضي ضمن المخططات التي تقدمها المملكة هذه الفئة، ينبغي عليك أن تتقدم بإرسال والنموذج موضح فيه البنود الرسمية في الخطاب الموجه للديوان الملكي السعودي كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم” تبدأ بها الخطاب.

“تحية طيبة وبعد” تكتب تحت التسمية مباشرةً.

“اتقدم اليكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تبذلونه في رفعة ومساندة أبناء الوطن” تكتب مقدمة بسيطة.

ارغب في الحصول على قطعة أرض في (تحدد المكان أو المدينة).

حيث انني من أبناء الوطن الذين تنطبق عليهم جميع الضوابط، ولم استلم من قبل اي دعم سكني.

وإليكم كافة المستندات التي توضح عدم استفادتي من قبل باي دعم سكني.

وفي الختام نشكركم جزيل الشكر.

أسفل الخطاب تكتب كافة آليات التواصل مثل (رقم بطاقة الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، محل السكن، المدينة).

ارسال خطاب منحة أرض من الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

يمكنكم بكل سهولة ويسر الإستعلام عن منح الأراضي الخاصة بالديوان الملكي السعودي عن طريق التالي:

الدخول على رابط موقع المنصة الوطنية الموحدة.

الضغط على دليل الخدمات.

النقر على الإستعلام عن منح الأراضي.

النقر على زر ابدأ.

التوجه إلي منصة بلدي.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

الضغط على خدمة المنح من الخدمات المتاحة.

اضغط على “الإستعلام عن منح الأراضي”.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية، رمز التحقق.

اضغط على عرض.

جميع البيانات تظهر أمامك.

وصلنا لختام شرح خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي مجانا ورابط وشروط التسجيل 1443.