شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ورقم الاتصال tuci

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، حيث تعتبر هذه الشركة من أكبر شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بل والوطن العربي، فمن خلال الشركة يتم تقديم عدد مميز من الخدمات التأمينية لجميع المواطنين والمقيمين ولكافة الشركات العاملة والمؤسسات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، وتتولي شركة الاتحاد التجاري للتامين التعاوني القيام بعدة خدمات تأمينية ومنها خدمات الممتلكات مثل التعطل عن العمل أو الانفجارات المنزلية والحرائق وغيرها، بالإضافة الي التأمين الخاص بخدمات المركبات بالإضافة الي تقديم تأمين شامل للسفن أو القوارب، وتتشعب من خلال الشركة عدة تأمينات تقوم بها وتتوفر للجميع داخل المملكة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تأمين الاتحاد التجاري.

طريقة الاستعلام عن تأمين شركة الاتحاد التجاري التعاوني

توفر شركة الاتحاد التجاري التعاوني خدمة الاستعلام عن شهادات التأمين الخاصة بها من خلال التعامل الإلكتروني بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الشركة الإلكتروني التالي: الاتحاد التجاري التعاوني.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

اختيار نوع الشهادة التي يتم الاستعلام عنها سواء شهادة تأمين سيارة أو شهادة تأمين أفراد أو شهادة تأمين مركبات أو ممتلكات عامة أو ممتلكات خاصة، حسب نوع شهادة التأمين.

يتم إدخال رقم الوثيقة في المكان المحدد لها أو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو الرقم التسلسلي.

ثم الضغط علي استعلام، لتظهر جميع تفاصيل الوثيقة التي تخص كل شخص من حيث تاريخ بداية الوثيقة وتاريخ انتهائها وكافة البيانات الخاصة بها.

رقم الاتصال بشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

شركـة الاتحـاد التجـاري للتأميـن التعاونـي قد وفرت عدد هام ومميز من وسائل التواصل الخاصة بجميع العملاء المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستفادة والحصول علي رد لجميع الاستفسارات أو لتقديم الشكاوى التي تخص كل عميل علي حده، ويمكن التواصل والاتصال من خلال تلك الوسائل:

رقم الاتصال بشركـة الاتحـاد التجـاري للتأميـن التعاونـي الموحد: 966 13 8572222.

رقم الفاكس الخاص بالشركة: 966 13 8147608.

كما يمكن لجميع العملاء التواصل من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ويتم الرد من خلال هذه الوسائل خلال لحظات من إرسال الطلب من فريق رائع من خدمة العملاء الذي يتم توفيره من خلال الشركة.