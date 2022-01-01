استعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني فى كافة المحافظات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم رسمياً رابط مباشر سيصبح بإمكان الطلاب من خلالها اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي من المنزل بابسط واسهل شكل ممكن نستعرضه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

استعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021

بشكل مؤخرا وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن ظهور نتائج التعليم الموازي على مستوى جميع وكافة المحافظات العراقية، عليه تسبب هذا الامر زيادة كبيرة فى معدلات بحث جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها امام نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان على نحو الكتروني طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج على نحو الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث جاءت نسبة قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية مرتفعة الى حد كبير مقارنة بنسب العام الماضي لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بصورة الكترونية ومبسطة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي لجميع الطلاب السابق لهم التقديم على التسجيل داخل التعليم الموازي طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي التي جاءت بمنتهي السهولة اون لاين على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات على أن تكون النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf بشكل مبسط وسهل للغاية سيصبح بإمكان الطلاب من خلاله الحصول على تلك النتائج بأبسط واسهل شكل ممكن فى ظل سعي وزارة التربية والتعليم العراقية على مساعدة الطلاب على الحصول على تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00