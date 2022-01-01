أخبار اليمن : العدوان يكثف غاراته الإجرامية على شبوة ومأرب

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العدوان يكثف غاراته الإجرامية على شبوة ومأرب

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الإجرامية على محافظتي شبوة ومأرب. العدوان يكثف غاراته الإجرامية على شبوة ومأربكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الإجرامية على محافظتي شبوة ومأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ19 غارة مديرية عسيلان بشبوة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 6 غارات على منطقة البلق بمديرية الوادي، و3 غارات على مديريتي صرواح والجوبة بمأرب، و3 غارات على الأجاشر بمديرية خب والشعف في الجوف.

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