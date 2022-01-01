العراق: القوات القتالية التابعة للتحالف الدولى أكملت انسحابها بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى، اليوم السبت، أن القوات القتالية التابعة للتحالف الدولى أكملت انسحابها بشكل كامل من العراق.





وقال الخفاجى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية - "إن من بقى على الأراضى العراقية فقط هم الخبراء من الاستراتيجيين والأمنيين والفنيين، وبأعداد ليست كبيرة". وأكد أن انسحاب قوات التحالف الدولى لن يؤثر على الفعاليات الأمنية فى العراق، لأنهم لم يشاركوا بأى عمليات أمنية نفذتها القوات العراقية ضد الإرهاب.

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