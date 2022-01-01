زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جامو وكشمير

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (آنى) الآسيوية أن مركز الزلزال كان على الحدود الأفغانية الطاجيكية، شعر به سكان جامو وكشمير. وأضافت أن الهزة وقعت عند إحداثيات 36.55 درجة شمالا و 71.20 درجة شرقا على عمق 216 كيلومترا.

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