منصة يزيد تسجيل دخول وإنشاء حساب جديد yazid

منصة يزيد تسجيل دخول ، تعد منصة يزيد أحد أهم المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة علي تقديم عدد كبير من الحلول لجميع المشاكل الدراسية التي تخص القدرات والمشاكل التحصيلية من خلال دمج خطوات التقنية التي تخص المنصة واستخلاص جميع الدروس التي تعد مفيدة لجميع الطلاب، وذلك بهدف تحقيق النجاح ومساعدة الجميع علي التفوق من خلال طرق سهلة وسريعة، كما تعمل المنصة علي تسهيل اختبارات قياس التي تخص الطلاب بالمملكة، لذا يبحث العديد من الطلاب عن طريقة التسجيل في منصة يزيد من أجل الحصول علي دورات تعليمية مميزة، لذا سنوفر لكم رابط منصة يزيد تسجيل دخول.

منصة يزيد تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية أو أي دولة أخري تسجيل دخول الي منصة يزيد من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالخطوات التالية:

يجب الضغط علي رابط الموقع الخاصة بالمنصة وهو: دخول منصة يزيد.

من قائمة الموقع يتم الضغط علي تسجيل الدخول.

يتم إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد له.

يجب إدخال كلمة المرور في المكان الخاص بها.

ثم الضغط علي تسجيل دخول.

وبذلك يستطيع صاحب الحساب أن يقوم بتسجيل الدخول الي يزيد والاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها من خلال المنصة.

تسجيل حساب جديد بمنصة يزيد

بإمكان جميع المستخدمين الجدد لمنصة يزيد القيام بإنشاء حساب جديد بمنصة يزيد، علي أن يتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات:

الدخول علي موقع المنصة من خلال الرابط الآتي: منصة يزيد.

الضغط علي تبويب “إنشاء حساب جديد”.

سوف يتم فتح صفحة أخري من خلالها يجب تسجيل البيانات التالية بطريقة صحيحة: الاسم الأول والأخير كاملاً بطريقة صحيحة. تسجيل اسم المستخدم والبريد الإلكتروني. إدراج كلمة المرور الخاصة بصاحب الحساب ثم تأكيدها مرة أخري. الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص استخدام المنصة. وأخيراً يتم الضغط علي إنشاء حساب جديد.



بعد ذلك يستطيع المستفيد أن يقوم بالدخول علي المنصة التعليمية والحصول علي كافة الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة لجميع المستخدمين لها من أي دولة يقوم بالتسجيل منها.