تسديد القروض من الديوان الملكي وما طريقة التقديم؟

تسديد القروض من الديوان الملكي هي أولى برامج الدعم التي قدمها الديوان الملكي السعودي فبمجرد إرسال رسالة إلى الديوان الملكي من خلال استخدام عنوان الديوان الملكي على وجه التحديد وقد كثر اللجوء خلال الفترة الأخيرة على المساعدات المالية المُقدمة من خلال الحكومة في المملكة العربية السعودية وذلك يرجع إلى أسباب اقتصادية وأزمات مالية قد يمر بها المواطنين، وحرصًا من الحكومة على تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإجراء إصلاحات في كافة الخدمات، أعلنت عن تقديم خدمات الديوان الملكي إعفاء القروض وأيضًا قدمت منح الأراضي من الديوان الملكي وسوف نتعرف على طريقة تسديد القروض من الديوان الملكي 1443.

تسديد القروض من الديوان الملكي

لقد تم تحديد الآلية التي ينبغي اتباعها من أجل تقديم طلب تسديد القروض من الديوان الملكي على أن تكون الخطوات الأولى في تلك الآلية هي أن يتم كتابة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي باستخدام صيغة مُحددة.

فتستطيع أن تقوم بكتابة معروض للديوان الملكي تسديد ديون يتضمن ما يلي من معلومات وبيانات عن المتقدمين بالطلب:

في ضوء ما قُدم من معلومات عن طلب الإعفاء من الديون من خلال الديوان الملكي فينبغي أن تقوم بإرسال جميع المستندات التي تثبت صحة ما تقوم بذكره من معلومات عن الديون.

كما ينبغي أن يتم سرد كافة تفاصيل وبيانات الأسرة المتقدمة بطلب الإعفاء ومعلومات عن الجهة التي قدمت لك القروض أو حصلت منها على إعانة مالية مُسددة.

ضرورة أن يتم البدء بإلقاء التحية والسلام على خادم الحرمين الشريفين، وكذلك في ختام المعروض ينبغي الالتزام بذلك.

كما يتعين أن يكتب المتقدم اسمه ورقم جواله وعنوانه في الرسالة قبل أن يرسلها إلى المؤسسة.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

أما عن وسائل تقديم طلب الحصول على إعفاء القروض أو سداد الديون من خلال الديوان الملكي فهي ترسل إلى عنون البريد السعودي 7636 الهدا الرياض 12911.

كما يمكن معرفة معلومات كثيرة من خلال التواصل الهاتفي مع المكتب التنفيذي للمؤسسة عبر الاتصال على رقم الديوان الملكي من أي مكان داخل المملكة 8004000000.