وزارة التعليم السعودية تعلن عن تعليق الدراسة في الجبيل والشرقية وتحويلها عن بعد في الغد

أصبحت كلمة تعليق الدراسة من أكثر الكلمات بحثًا في هذه الساحة، وهذا حدث بعد أن تخطت نسبة الإصابات داخل المملكة بالحد الذي لم يسبق له الحدوث منذ أسابيع مضت، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق داخل المملكة العربية السعودية، لذلك نحن الآن حريصين كل الحرص على التعرف على ما هي المناطق التي تم العمل على تعليق الدراسة بها بسبب الوباء وبسبب آخر ألا وهو سوء الأحوال الجوية، تعرف على التفاصيل عبر هذا المقال.

تعليق الدراسة بالسعودية

قامت وزارة التعليم اليوم بالعمل على وضع بعض القرارات الهامة التي تصب في صالح الطالب والطالبات بالمملكة في جميع المراحل العمرية من أول المدارس حتى التعليم الجامعي، وهذا للحفاظ عليهم من تفشي وباء كورونا، وهذا لأن عند الإصابة بهذا الوباء ستعود الحياة إلى الانعزال مرة أخرى وهذا ما يرفضه عدد كبير من الأشخاص داخل المملكة، وإليك باقي التفاصيل.

تعليق الدراسة بكلية العلوم والآداب بالمخواة

بما أن الوزارة تحرص على جعل الطلاب المنتسبين للجامعات بصحة جيدة وسليمة، فعملت على تعليق الدراسة داخل مجمع القفيل الأكاديمي بالإضافة إلى المجمع الأكاديمي بالقزة التابعين لجامعة الباحة التي تضم فيها كلية العلوم والآداب بمنطقة المخواة، وهذا لاكتشاف إصابة أحد الطالبات بكرورنا وهذا ما جعل الوزارة حريصة على التعليق وجعل الدراسة عن بعد، بالإضافة إلى تحويل باقي الاختبارات التي تم تأجيلها صباحًا إلى يوم الخميس وجعلها جميعها عن بعد للحفاظ على أرواح الطلاب من تفشي المرض.

تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية

بسبب سوء الأحوال الجوية تم العمل على تعليق الدراسة داخل المنطقة الشرقية بالمملكة ما عدا منطقة الاحساء وحفر الباطن وهذا من الأخبار المؤكدة التي يجب على جميع الأشخاص التعرف عليها بشكل أو بآخر، وسيتم التعليم في اليوم الأحد في الغد وهذا للحفاظ على جميع الطلاب والطالبات من الإصابة بالأمراض أو حدوث بعض الحوادث لقدر الله أثناء هطول الأمطار بمثل هذه الغزارة التي لاحظنها اليوم.

التدريب التقني والمهني يعلق الدراسة

حرصت إدارة التدريب التقني والمهني بالعمل على تعليق الدراسة في يوم الأحد الموافق 2/1/2022م وهذا داخل الهيئة الخاصة بالمعاهد الصناعية المتواجدة في المنطقة الشرقية، وسيتم تعليق الدراسة وجعلها عن بعد في هذا اليوم بالتحديد، ولن نغفل عن قيام وزارة التعليم بإعطاء الضوء الأخضر لكافة الإدارات التعليمية وغيرها من الإدارات بالجامعات وهذا لفرض التعليم عن بعد إذا حدث أمر مكروه.

تعليق الدراسة بالجبيل الصناعية

تم العمل على تعليق الدراسة بمدرسة الجبيل الصناعية في الغد وهذا لمدارس البنين والبنات في المراحل التعليمية المختلفة من المتوسطة إلى الثانوية بالإضافة إلى المدارس الليلية، والعمل على تحويل الدراسة عن بعد في اليوم الموافق 29/5/1443 الذي سبق ونوهنا عنه، وهذا كله بسبب هطول الأمطار بغزارة على منطقة الجبيل.

ونحن الآن ننتظر المؤتمر الذي سيقام في الغد من وزارة الصحة والداخلية لتوضيح الأسباب الخاصة بالتعليق بشكل كامل، وسنحرص على القيام بتجديد المعلومات ما بين الحين والآخر.