بالفيديو.. دببة تقتحم سيارة وتقوم بما لا يخطر على البال

وثق مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، لحظة اقتحام دببة صغار سيارة، كانت متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وحسب ما ذكر موقع "ناو ذيس نيوز"، فإن الدببة الصغار تمكنت من اقتحام السيارة، وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق.
وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادهما.
وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.
هذا وتمكنت السلطات في النهاية من إخراج الدببة الصغار من السيارة ولم شملها مع أمها.
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