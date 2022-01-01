مجلس السيادة السودانى يدين الانتهاكات خلال تظاهرات 30 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، اجتماعه اليوم السبت، بالقصرالجمهورى برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، حيث عبر عن إدانته للانتهاكات التى وقعت خلال تظاهرات 30 ديسمبر.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكدت الدكتورة سلمى عبدالجبار عضو مجلس السيادة الانتقالى فى تصريح صحفى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفى مقدمتها التفلتات الأمنية والاحداث التى وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.

وأقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف، وأدان المجلس الانتهاكات التى وقعت وسلوك بعض الجهات التى تسعى لاحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السودانى.

وشدد المجلس بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنقراط لسد الفراغ فى هياكل الحكم الإنتقالى.

وأكد المجلس المضى قدما فى بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمى والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والاطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.

ونبه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التى تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذى يفتح آفاق الجذب الاستثمارى واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.

وتطرق المجلس السودانى إلى الجهود التى تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين حتى يطلعو على ما تم من عمل خلال الفترة المنصرمة.