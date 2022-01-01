إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى قلقيلية

جدة - نرمين السيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطى، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الواقعة فى شمال غرب الضفة الغربية.





وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها المواطنين الأربعة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق. وتشهد المحافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.

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