10 ملايين إصابة بكورونا فى فرنسا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى فرنسا، منذ بدء الجائحة، 10 ملايين إصابة، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى فرنسا، منذ بدء الجائحة، 10 ملايين إصابة، حسبما أفادت قناة "العربية". وسجلت فرنسا، اليوم السبت، أكثر من 219000 إصابة كورونا، فى حصيلة قياسية هى الأعلى خلال 24 ساعة.

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