مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق للنار خلال حفل بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسيبي.
وسائل إعلام: مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية5 جرحى بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
ونقلت محطة التلفزيون المحلية WLOX عن الشرطة قولها: "وقع شجار خلال الحفل انتهى بتبادل لإطلاق النار بين عدد من المشاركين".
وأضافت: "هناك شخص في حالة حرجة ورجلان وامرأة أصيبوا بجروح متفاوتة لا تشكل تهديدا على حياتهم".
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