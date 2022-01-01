وزارة التعليم العالي نتائج المنح والقروض وحدة القبول الموحد “71604” انطبقت عليهم الشروط

وزارة التعليم العالي نتائج المنح والقروض للطلاب الجامعيين في الأردن، حيث صرح مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي دكتور مهند الخطيب، عن انتهاء فترة الاعتراضات الخاصة بالمنح والقروض، بعد أن تم تمديدها من الوزارة قبل ذلك، وقد تم دراسة كل حالة على حدة وتم دراسة جميع الاعتراضات، وقد توافرت الشروط الموضوعة للمنح والقروض على 71604 طالب وطالبة، وتم تجميد 6486 طلب بسبب عدم توافر الشروط بها ومخالفتها لأحد الشروط، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نوافيكم برابط الاستعلام عن نتائج المنح والقروض في وزارة التعليم العالي الأردنية، وما هي شروط التقدم للحصول على القروض الدراسية من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية.

التعليم العالي نتائج المنح والقروض

يقدم صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية منح وقروض دراسية للطلاب والطالبات الأردنيين غير القادرين، وذلك وفق شروط وضوابط معينة لمرحلة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، وقد تم تقديم أكثر 77923 ألف طلب وتم دراستهم جميعاً، وكان هناك 61604 طلب مستوفين للشروط، وقد تم تجميد 6486 طلب لعدم استيفائهم للشروط.

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب مسجلاً في البرنامج العادي \ نفقة خاصة لدرجة البكالوريوس.

غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقاً للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية.

عدم استفادة المتقدم على المنحة من أي منح أخرى من صندوق دعم الطالب أو يكون مستفيد من أي دعم آخر من أي جهة رسمية.

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من القروض على نقطتين من أربع أو عن 60% أو عن تقدير مقبول.

ألا يكون الطالب قد صدر بحقه عقوبة إنذار فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.

يحق للطالب الذي أجل دراسته في وقت تقديم الطلب الحصول على الدعم والاستفادة من الصندوق.

شروط التقدم للحصول على القروض الدراسيةرابط الاستعلام عن القروض والمنح

يتم الاستعلام عن القروض والمنح إلكترونياً كما يتم تقديم طلبات القروض إلكترونياً من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .dsamohe.gov.jo، والدخول على قسم البعثات والمنح الداخلية.