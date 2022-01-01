طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية عن نائب الوزير قوله: "3.5 مليون شخص فى البلاد مدمنون على المخدرات.. كل واحد منهم يتعاطى يوميا مخدرات بقيمة حوالى 3 دولارات".

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة "اتسعت عام 2020 مساحة الأرض المستخدمة للزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون فى أفغانستان بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، وهو ثالث أكبر مؤشر يتم تسجيله على الإطلاق فى البلاد، حيث تنتج أفغانستان 85% من الأفيون فى العالم، بما يشكل 6 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد".

وأشارت إلى أن "عدد مدمنى المخدرات بين البالغين فى أفغانستان بلغ حينها 2.4 مليون شخص".