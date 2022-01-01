مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بإطلاق نار فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن شخصا حالته حرجة بعد أن أصيب فى القتال الذى وقع فى حفل العام الجديد بمدينة غولفبورت، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ولا يزال المحققون يفحصون موقع إطلاق النار ويستجوبون الشهود، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت الشرطة إن شجارا وقع أثناء الحفل انتهى بتبادل إطلاق النار بين عدد من المشاركين، وهو ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
لم تلق الشرطة الأمريكية القبض على متهمين حتى الآن، بينما يعتزم قائد شرطة غولفبورت عقد مؤتمر صحفى اليوم السبت.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن برين سويتزر الطبيب الشرعى فى مقاطعة هاريسون أن القتلى، هم ثلاثة من الشباب فى العقد الثالث من العمر.
لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذى أصيب بجروح خطيرة. وقالت السلطات إنه من المتوقع تعافى الجرحى الثلاثة الآخرين.
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