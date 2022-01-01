البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبال

جدة - نرمين السيد - وكانت زوارق إسرائيلية أطلقت صباح اليوم نيرانها تجاه مراكب الصيادين فى غزة، إضافة لإطلاق النار تجاه أراض زراعية، شرق بلدة القرارة، فى محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
يشار إلى أن الجيش الاسرائيلى، أعلن صباح اليوم سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس فى البحر المتوسط، قبالة تل أبيب.
وأضاف الجيش الاسرائيلى -فى بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست)- أن الصاروحين سقطا فى تل أبيب، ولم تطلق صفارات الإنذار، ولم تنطلق صواريخ اعتراضية للتصدى إليهما.
يأتى سقوط هذين الصاروخين، بعد أن أصدر الجيش الاسرائيلى -الليلة الماضية- تقييمًا متفائلًا بشكل غير عادى بشأن الوضع الأمنى فى إسرائيل للعام الجديد، حيث توقع التقييم - الذى نشرته صحيفة (يديعوت آحرونوت) - عدم شن أى هجمات فى العام الجديد.
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