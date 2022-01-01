إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن المواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل برقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 85 مواطنًا بحالة اختناق، ومواطنين بحروق، ومواطن آخر بكسور.

وكان مستوطنون أطلقوا دعوات لمسيرة باتجاه موقع بؤرة "حومش" الاستيطانية المخلاة، وخرج الاهالى للتصدى لهم.

وتشهد محافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية قبل نحو أسبوعين.