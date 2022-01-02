موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

ننشر لكم موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث يلتقي كلا من ليفربول وتشيلسي في لقاء البحث عن الإنفراد بالمركز الثاني، خاصة بعد هزيمة ليفربول المفاجئة أمام ليستر سيتي وهو الأمر الذي يجعل المباراة أكثر قوة بين ليفربول وتشيلسي في ظل وجود لوكاكو مع تشيلسي الباحث لأهداف جديدة، ووجود ماني وصلاح مع ليفربول.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي عبر هذا الموضوع أولا بأول.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في تمام

السادسة والنصف بتوقيت مصر

السابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر

الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر

الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات

من المنتظر ان تنقل قنوات Bein sports HD مباراة ليفربول وتشيلسي في تلك المباراة المرتقبة، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تبدو قمة مباراة ليفربول وتشيلسي هامة خاصة وأن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وتبقى هناك مباراة مؤجلة لصالح ليفربول.

وتعد مباراة تشيلسي هامة لفريق ليفربول إن أراد مواصلة المنافسة حول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يأتي مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 53 نقطة، وحال فوز ليفربول على تشيلسي والمباراة المؤجلة سيصل إلى 47 نقطة ووقتها تتواصل المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي لمواصلة البحث نحو صدارة الدوري الإنجليزي.

كلوب يصاب بفيروس كورونا

من المنتظر أن يغيب يورجن كلوب عن مواجهة تشيلسي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث يعاني كلوب من أعراض خفيفة وهو ماجعله يتواجد في العزل الصحي وهو مايجعل المدرب المساعد هو من سيقود فريق ليفربول أمام تشيلسي في المباراة المقامة بينهما على ملعب ستامفورد.

ترقب نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

يترقب الجميع نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، خاصة وأن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة تشيلسي، ولكن على الجانب الاخر لن يترك تشيلسي الفرصة لفريق ليفربول من أجل الفوز بالمباراة الهامة والحاسمة وهي المباراة التي أكد خلالها ماني أنه لن يستسلم وسيحاول تحقيق الفوز على تشيلسي.