البرهان: الوضع فى السودان عصيب.. وملتزمون بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان، تمسك المجلس بتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" وفى وقتها المحدد، داعيا إلى التحلى بالحكمة لمواجهة الوضع العصيب بالبلاد.





ودعا البرهان - فى كلمة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، أوردتها وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت - جميع السودانيين إلى التحلى بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن، موضحا أن التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل، فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبى عن طريق الانتخابات.

ووصف البرهان، الوضع فى بلاده بالعصيب، قائلا إن "حجم التحديات والمصاعب والأزمات التى تحيط بكيان الوطن، وهى فى الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها، ولا يمكن مواجهتها إلا بالوعى التام".