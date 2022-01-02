ريف يوضح شروط الدعم 1443 للمتقدمين وفق أحدث تعديلات البرنامج بالمملكة reef.gov.sa

ريف يوضح شروط الدعم 1443 للمتقدمين لطلب الدعم وفق آخر تحديثات بتغريدة فيديو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر والواجب توافرها في المتقدمين طالبي الدعم، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم الأحد 2 يناير 2022، الموافق 29 من شهر جمادى الأولى 1443هـ، والجدير بالعلم أن برنامج ريف يعمل وفق رؤية المملكة 2030 من أجل العمل على زيادة نسبة مشاركة العنصر النسائي في المملكة بسوق العمل، مع العمل على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمملكة وتنميتها، والبرنامج تم تخصيصه لدعم المزارعين وأسرهم بالسعودية بنسبة تقدر ب 10%، من رأس المال المسجل ببيانات طلب المستفيد، بدعم يقدر ب54000 ألف ريال سعودي سنويًا لكل برامج دعم المستفيد من خلال برامج التنمية المستدامة للبن، العسل، والفاكهة مثل العنب والفراولة، والليمون، والمانجو، كذلك يتم التقديم لطلب دعم ريف إلكترونيًا، وفق للتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية المتبعة بالمملكة.

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي، بالمملكة العربية السعودية، تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية ورفع مستواها، كذلك لدعم صغار المزارعين، من خلال رفع مستوى معيشتهم، والذي بدوره يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعم مالي مباشر، إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين، بعد مراجعة طلباتهم، والتي يتم تقيمها من قبل برنامج ريف على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وبعد مراجعة استيفاء الشروط، من قبل البرنامج، ومن ثم يتم حصول الأسر المتقدمة للدعم، على وثيقة العمل الحر، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من أهم شروط استحقاق دعم برنامج ريف بالمملكة ، لدعم الأسر الريفية السعودية، نذكرها باترتيب التالي:

أولًا أن يكون مستحق الدعم سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقة التنقل.

كذلك شرط أن يكون طالب دعم ريف، ممن يشتغلون بالمهن الزراعية، التي حددها البرنامج، أو من ساكني المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

كما يجب ألا يكون طالب دعم ريف، من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة، أو القطاع الخاص.

أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

كذلك يجب أن يتقدم طالب الدعم، بكافة مستندات الإثبات، الخاصة بعمله بالحرف الزراعية، من الجهات الرسمية.

أيضًا لابد ألا يتجاوز دخل طالب الدعم، عن 6000 ريال سعودي شهريًا.

لايجوز التقدم لطلب الدعم أكثر من ثلاث مرات بإجمالي مبلغ مالي، لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

كما يجب أن يتوفر لطالب الدعم، حساب بنكي نشط، ومسجل بالمنصة.

في النهاية على طالب دعم ريف الالتزام بجميع الشروط الصحية، والشروط الفنية للبرنامج.

في النهاية عن موعد صرف دعم ريف لشهر يناير للعام 2022م، بإمكان المستفيدين من الدعم اتباع الخطوات التالية لمعرفة متى صرف الدعم كالتالي: