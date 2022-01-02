طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة جدا

طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة حيث يقدم إلي الديوان الملكي الكثير من المواطنين للحصول على مساعدات مالية أو علاجية والمساعدة في سداد القروض والديون بالإضافة إلي منح الأراضي التي تعد من أفضل واهم خدمات الديون الملكي، ولكن هناك آلية في طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي تحتاج منك إتباعها سواء كنت ترغب في إرسال الطلب عبر البريد السعودي أو من خلال الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

يقدم المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي حزمة كبيرة جداً من المساعدات الإنسانية للمواطنين السعوديين الذين يمرون بظروف مالية صعبة أو مرضية أو من ضمن الحالات الاستثنائية، حيث أن هناك قواعد مهمة جدا يجب اتخاذها في الاعتبار أثناء التقدم الطلب، أبرز هذه القواعد التالي:



إرسال طلب المساعدة سواء مالية أو علاجية أو الأنواع الأخري من الخدمات عبر البريد السعودي.

سواء مالية أو علاجية أو الأنواع الأخري من الخدمات عبر البريد السعودي. عنوان البريد السعودي (الهدا، الرياض ١٢٩١١، المملكة).

متابعة الطلب من خلال الأرقام التالية ( من داخل المملكة 8004000000 أو من خارجها 92003003).

تتمكن من التسجيل في خدمات الديوان الملكي السعودي عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة ويسر كالتالي:

الدخول على موقع الديوان الملكي السعودي .

. الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها الخدمة التي ترغب فيها مثل الخدمات المالية أو الخدمات العلاجية.

يبدأ ظهور نموذج طلب المساعدة ، قم بكتابة البيانات المطلوبة.

، قم بكتابة البيانات المطلوبة. قم بالضغط على إرسال الطلب.

ننتظر أيام قليلة حتي يتم الرد على نتيجة الطلب.

إذا كنت قد تقدمت بطلب مساعدة منح الاراضي المجانية أو أي المنح المالية الأخري، فعليك أن تسعي إلي التواصل بعد التقديم بعدة أيام للتعرف على مدي فاعلية قبول الطلب أو رفضه، فهناك 3 طرف التواصل كالتالي:

التواصل من خلال أرقام الهواتف سواء من خلال رقم ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠ أو من خلال رقم ٩٢٠٠٣٠٠٣.

موقع الديوان الملكي السعودي أحد طرق الاستعلام.

التواصل عبر البريد السعودي.

وصلنا لختام شرح طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي في خطوات بسيطة.