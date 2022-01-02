تحالف دعم الشرعية: اعتراض طائرات مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأشارت قوات التحالف إلى أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء. وأضاف: "استجابة للتهديد نجرى مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتى لضربات جوية."

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