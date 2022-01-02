بسبب كورونا والطقس.. إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة حول العالم فى أول أيام 2022

وفى أول أيام العام الجديد، رصدت المؤسسة 4 آلاف و282 رحلة جوية ملغاة حول العالم، بينها أكثر من ألف و800 رحلة فى الولايات المتحدة وحدها، والتى شهدت، أمس، إلغاء ألف و400 رحلة أخرى، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت (فلايت أوير) إلى تأجيل أكثر من 5 آلاف رحلة أخرى، فى ظل ترقب وصول عواصف شتوية فى الوسط الغربى بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم ذلك، يواصل ملايين الأشخاص السفر عبر الطيران خلال العطلة فى ظل عمليات الإلغاء والتأجيل للرحلات، حيث عَبَر 65ر1 مليون مسافر، أمس، نقاط التفتيش التابعة لهيئة سلامة النقل الأمريكية، وفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وتعانى شركات الطيران حول العالم من نقص كبير فى طواقمها بسبب الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى العديد من دول العالم خلال الآونة الأخيرة، وهى الموجة التى يقف خلفها المتحور "أوميكرون" الذى يعتقد العلماء كونه أكثر قدرة على الانتشار من جميع المتحورات السابقة من الفيروس.
وكان الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إير لاينز" قد طلب، الشهر الماضي، من مركز السيطرة على الأمراض خفض الفترة الموصى بها للعزل والحجر الصحى للمصابين بفيروس "كورونا" والمخالطين للهم، مشيرا إلى أن المعايير المطبقة آنذاك تساعد فى نقص الطواقم.
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