إيداع مبلغ 100000 ريال بلا كفيل وبلا تحويل للراتب خلال 24 ساعة

أفضل تمويل شخصي متاح الآن نقداً وكذلك كاش ويستطيع العميل من طلب التمويل والحصول عليه نقداً خلال 24 ساعة بعد طلب التمويل بشرط أن يكون المتقدم مستوفي جميع الشروط والأحكام التى وضعتها شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نعرضة لكم من خلال هذا المقال بموقع ثقفني.

إيداع مبلغ 100000 ريال بلا كفيل لدى شركة التيسير للتمويل

توفر شركة التيسير للتمويل أفضل حل تمويلي من خلال التمويل الشخصي الكاش والذى أيضاً يمكن الحصول عليه بصورة فورية ودون الحاجة لكفيل أو تحويل للراتب ولكن هناك شروط بسيطة وضعتها شركة التيسير للتمويل وهي

حددت شركة التيسير للتمويل يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضاً حددت شركة التيسير للتمويل أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل الشخصي.

حددت الشركة أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى للراتب.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي لدى شركة التيسير

هناك مجموعة بسيطة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل وهي

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

خطاب تعريف بالراتب للعميل المتقدم.

العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

كذلك التأمينات الإجتماعية.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

القرض الشخصي أيضاً من شركة التيسير لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير للتمويل بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري.

يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بالإيداع السريع في غضون 24 ساعة فقط.

يستطيع العميل كذلك التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى شركة التيسير للتمويل.

المتقدم أيضاً الراغب في طلب التمويل الشخصي من التيسير يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

يمكن طلب التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وكذلك استكمال الخطوات اللازمة لطلب التمويل.