مساعدة مالية cpc.gov.ae مؤسسة محمد بن راشد الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم المؤسسة بتقديم الدعم المالي العاجل في جميع دول العالم، ويتم وضع أولويات القبول في دعم ديوان ولي العهد الملكي وفق عدد من الشروط المعايير، وتشمل المساعدات المالية والعينية والعلاج أو سداد الديون وأيضا سداد ديون الغارمين وتكون المؤسسة من أكثر المؤسسات الخليجية التي تقوم بتقديم الدعم الكبير للمحتاجين وتتميز بتقديم الدعم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها أيضا.

مساعدة مالية cpc.gov.ae مؤسسة محمد بن راشد الخيرية من ديوان ولي العهد بالإمارات

اشتهر عن جلالة ولي العهد الإماراتي العديد من الأعمال الخيرية المتميزة وذات الدفع النقدي السخي، كما اشتهر ديوان ولي العهد بتقديم المساعدات الشاملة لجميع جنسيات العالم، حيث هنالك طلبات تم قبولها من الدول العربية مثل دولة الجزائر واليمن ومصر وغيرها، كما يتم الاستجابة لطلبات دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات كذلك، حيث يتم وضع ضوابط خاصة لقبول طلبات المساعدة من داخل الإمارات.

ضوابط وفئات الحصول على المساعدة المالية في الإمارات

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم موجود داخل دولة الإمارات، شخص إماراتي أو وافد إليها.

كما يتم قبول مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي.

إذا كان مواطن وافد متزوج من امرأة إماراتية.

كما يتم قبول الوافدة الغير إماراتية المتزوجة من إماراتي.

موعد الرد على طلب المساعدات العاجلة

أعلن ديوان ولي العهد عن استقبال جميع الطلبات المتقدمة غليه على الموقع الإلكتروني المخصص، ويتم النظر بعين الاعتبار للطلبات المستوفية الشروط ولا يتم الالتفات إلى الوثائق الناقصة ولا إلى طلبات الولادة، على أن يتم الرد على جميع الطلبات المقبولة خلال أسبوعين من موعد التقديم، ويتم الاستعلام عن قبول الطلب من رابط التسجيل.

أنواع المساعدات المقدمة أوراق ومتطلبات التقديم على المساعدة يتم طلب الحصول على مساعدة مالية عاجلة لسداد الديون.

الحصول على مستلزمات طبية أو أطراف صناعية عاجلة لتساعد على العيش والكسب بكرامة.

مساعدة مالية لبناء أو ترميم منزل.

استكمال الدراسة لغير القادرين.

طلبات الحصول على علاج داخل الإمارات. يتم تسجيل رقم الجوال الخاص برب الاسرة أو المتقدم لتسهيل التواصل.

يقوم بإرسال رقم الهوية الوطنية.

يتم الحصول على إقامة مسارية للوافدين.

تكون الوثائق سارية وحديثة.

خطوات التقديم وإرسال طلب مساعدات مؤسسة بن زايد الخيرية